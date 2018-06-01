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即市新聞

01/06/2018 10:00

《環球趨勢－黃耀宗》持盈保泰看世界盃

　　《環球趨勢》今年股市可稱為「政治市」，各種消息不斷左右市場方向。筆者自２月在各媒
體多次分享以「非主要指數股份權重股出擊」！美國羅素２０００指數、標普５００指數、恆生
綜合小型股指數及恆生指數本年至５月３０日累積表現分別為７﹒８２％、２﹒７０％、
８﹒６８％和１﹒６０％，香港上市的華夏恆生港股通小型股指數ＥＴＦ（３１５７）更錄得
１５﹒６１％！筆者管理的投資組合本年亦增加了短線板塊輪動操作，藉此增加回報；惟亦要懂
得「見好就收」，現階段應開始持盈保泰，開心地欣賞四年一度的世界盃。
　　筆者對整體股市仍保持中性看法，但在世界盃前逐步減低風險及保持利潤未嘗不可，原因包
括︰
１）根據過往經驗，股市在世界盃舉行其間的成交深度偏弱，股份較易出現波動。
２）「美國對國際開打的貿易談判」於６月或需就逐一議案決定會否落實貿易措施，相信相關消
息將繼續影響市場情緒。
３）歐洲政局再次出現不明朗因素，或為市場帶來市場震盪；筆者認為這次事件未必會引致系統
性下挫，因此暫時視這次事件明朗化後將提供吸納機會。
４）美匯指數自４月中的低點８９﹒２２水平急升６星期至９５﹒０３水平左右，這對新興市場
資產或構成一定壓力。
５）參考今年投資主軸之一的小型股基本面，以美國羅素２０００指數預測市盈率過去１０年作
比較，指數已經由年初的「便宜」水平逐步回升至「合理」水平，吸引力漸減。
　　在多重角度考慮下，核心倉位在大市確認轉弱前仍可保留，而衛星倉位中的風險資產則應保
持低水平，甚至保留現金實行「游擊戰術」。
　　技術分析方面，美國羅素２０００指數日線圖及周線圖均出現「多頭排列」的利好形態，且
指數於５月中成功突破自１月形成的下降軌；進取的投資者可趁指數「後抽」時買入，而保守的
投資者可待指數回到中線上升軌吸納。《晉裕環球投資研究部首席投資策略師　黃耀宗》

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