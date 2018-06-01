【香港政情】李卓人：民主派要團結一致商討如何選出Ｐｌａｎ　Ｂ

《經濟通通訊社１日專訊》被取消立法會議員資格的劉小麗，早前宣布撤回對宣誓案的上訴

，將會觸發九龍西補選。劉小麗指自己未決定是否參與補選，但表示已向民主派推薦工黨李卓人

作為補選的後備人選。

李卓人表示，民主派應該一同支持劉小麗取回議席，他強調若最後要出動「Ｐｌａｎ Ｂ」

方案，民主派需要共同商討如何選出Ｐｌａｎ Ｂ人選，否則市民若感到民主派不團結，將影響

民主派形象和補選選情。（ｃｗ）（ｚｚ）

