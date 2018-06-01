《品中資－羅國森》一不離二，博中生製藥（０１１７７）入恒指

《品中資》今年以來，大部分股票都是有波幅，沒升幅，唯獨醫藥股卻有不同走勢，可算逆

市奇葩，當中的石藥集團（０１０９３，下稱石藥）更獲恆指服務公司垂青，下周一（４日）將

躋身藍籌股行列。

正如我在上日的品評中指出，隨著醫療進步，而重病又年輕化，加上內地污染嚴重，醫療行

業的前景，確實可以看高一線。但與其押注一些初創的生物科技公司，倒不如集中研究那些有科

研能力，而且發展成熟的醫藥股。

石藥能夠躋身恆指，令我想起另一隻跟石藥規模和市值都相若的中國生物製藥

（０１１７７，下稱中生製藥）。我的看法是，石藥能夠染藍，為甚麼中生製藥不能？

我之所以有這個看法，跟前年瑞聲科技（０２０１８，下稱瑞聲）染藍之後一年，業務和規

模都相近的舜宇光學（０２３８２，下稱舜宇）也步其後塵有關。

更重要的是，無論瑞聲也好，舜宇也好，她們在染藍之前或許已升了一大截，但染藍之後原

來還有很多水位；即是說，當她們染藍之後你才追入，仍然為時未晚。

以瑞聲為例，她於２０１６年９月染藍，過去接近兩年，雖然受到不少衝擊，包括被部分研

究機構質疑會計手法，令股價大幅波動，但現在計起來，股價還有四成升幅。



＊瑞聲舜宇染藍後續升＊



至於舜宇，表現比瑞聲有過之而無不及，雖然股價同樣顛簸，但自從去年１１月染藍後，股

價仍然升了三成四。不要忘記，這只是半年時間的升幅呢！瑞聲的四成是接近兩年的升幅呢！

值得指出的是，兩年前瑞聲染藍，是首隻相關的手機設備股能夠躋身藍籌，只要市場還有類

似規模和業績的股份，恆指服務公司是不介意「一不離二」的。

這一刻，恆指成分股之中，還未有醫藥股，而即使石藥入圍，也不過是唯一的代表。我相信

，醫藥股將來會成為恆指成分股中的一個重要板塊，也因此，只有一隻代表實在不足夠。

簡單地作一個總結，就是當石藥染藍的時候，轉吼她的同業可能更有「錢途」呢！

那為甚麼是中生製藥？正如上文所說，無論規模和市值，中生製藥跟石藥都不相伯仲。從某

程度看，中生製藥可能比石藥更勝一籌。就正如舜宇和瑞聲一樣，表面上，兩者都是手機設備股

，但舜宇比瑞聲稍稍優勝的地方是，舜宇還有「車載鏡頭」這部分業務，足以令舜宇在競爭激烈

的手機市場中突圍而出。

我就石藥和中生製藥的業務和經營作了一個簡單比較。論市值，兩者非常接近，中生製藥似

乎還比石藥大一點，因為前者是１，６２６億港元，而後者只是１，５２０億港元。



＊中生製藥是肝病藥領導者＊



論營業額和盈利，石藥似乎稍勝一籌，以２０１７年計，石藥的營業額是１５４﹒６億元

（人民幣．下同），賺２７﹒７億；而中生製藥則是１４８﹒２億元，賺２１﹒７億元（以股東

應佔溢利計）。以邊際利潤率計，石藥以１７﹒９％壓倒中生製藥的１４﹒６％。但兩者的營業

額和盈利都是穩步增長的。

業務方面，石藥以原料藥起家，後來擴展至普藥，以及近年的創新藥，最主打是治療急性缺

血性中風的藥物，但都以西藥為主。這個業務模式會較穩陣，因為普藥和原料藥的需求會較穩定

，始終創新藥的研發成本和風險較高。

至於中生製藥，主力研發創新藥，其中以肝病藥是主打，約佔集團四成營業額，也佔全國約

兩成半的市場，是行業的領導者，這是她的優勢所在。其餘產品還覆蓋心腦血管和抗腫瘤藥。

汲取了瑞聲和舜宇的經驗，我會認為，可以趁每次調整便收集石藥和中生製藥，然後持有一

至兩年。但所謂的調整，其實不要期望有一成或以上，因為藥股是近半年的強勢股呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

