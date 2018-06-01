【駐京專電】銀保監禁止華海財險６個月內備案新產品

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中國銀保監會發監管函，禁止華海財險備案

新的保險條款和保險費率６個月。

監管函指，華海財險報送的多款產品存在保險責任表述不清晰、不符合保險原理、違背公序

良俗及險種分類錯誤等問題。華海財險應高度重視產品開發管理工作，嚴格按照法律法規和監管

規定，對公司產品開發管理方面存在的問題進行整改，對相關責任人員嚴肅問責。

