【駐京專電】關稅稅則委員會：７月起降部分進口日用品最惠國稅率

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國務院關稅稅則委員會發布關於降低日用消

費品進口關稅的公告指出，為進一步滿足人民美好生活需要，推動供給側結構性改革，主動擴大

開放，自２０１８年７月１日起，降低部分進口日用消費品的最惠國稅率，涉及１４４９個稅目

。因最惠國稅率調整，自２０１８年７月１日起，取消２１０項進口商品最惠國暫定稅率，其餘

商品最惠國暫定稅率繼續實施。

