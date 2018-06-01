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01/06/2018 08:57

【駐京專電】銀保監發布防範銀保渠道產品銷售誤導風險提示

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中國銀保監會發布風險提示指出，近期有媒
體報道，消費者到銀行存款，被銷售人員誤導購買了保險產品，引發關注。個別金融機構、保險
銷售人員的銷售誤導行為，影響行業形象，侵害消費者合法權益。
　　為此，銀保監提示保險消費者，購買銀保產品時謹防混淆產品類型、誇大產品收益、隱瞞產
品情況等銷售誤導行為。
　　一，混淆產品類型。以儲蓄存款、銀行理財、基金等其他金融產品的名義宣傳銷售保險產品
，或將保險產品宣傳為保險公司與商業銀行機構共同開發的產品等，沒有如實向消費者說明所推
薦產品是保險產品。
　　二，誇大產品收益。對保險公司的股東情況、經營狀況以及過往經營成果進行虛假、誇大宣
傳，或對保險產品的不確定利益承諾保證收益等，沒有如實向保險消費者說明人身保險新型產品
等保單利益的不確定性。
　　三，隱瞞產品情況。沒有如實向保險消費者說明與保險合同相關的重要信息，比如隱瞞保險
產品的除外責任，提前退保可能產生的損失，費用扣除情況，猶豫期的起算時間、期間以及享有
的權利等。
　　針對銀保產品銷售誤導行為，監管部門依法採取監管措施，保護保險消費者合法權益。同時
，銀保監提示保險消費者在購買銀保產品時，注意以下幾個方面：確認銷售資質、了解產品信息
、積極配合「雙錄」－－對銷售過程關鍵環節以現場同步錄音錄像方式予以記錄等。

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