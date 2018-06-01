【貿易開戰】美國國務院澄清：未收緊對中國公民簽證

《經濟通通訊社１日專訊》多家美國媒體早前報道指，美國政府計劃從６月１１日開始縮短

部分中國留學生簽證有效時間，並收緊部分商務人士赴美簽證。對此，美國國務院公共事務部國

際媒體總監包日強通過《鳳凰衛視》澄清，美國國務針對中國公民各項簽證政策沒有改變。

他說，中國學生赴美仍然獲得最長五年的有效簽證，美國對敏感專業申請人的審查程序也沒

有變化，並且不針對中國公民。他並強調，美國歡迎愈來愈多的中國公民訪問美國，不管什麼原

因來，美國國務院並沒有限制任何類型的赴美簽證有效期。 （ｌｃ）

