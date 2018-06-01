《經濟通通訊社１日專訊》美國商務部長羅斯日前在宣布對歐盟、加拿大和墨西哥鋼鋁徵稅
時提到中國，稱中國不是唯一一個產能過剩的國家，全球都產能過剩。他計劃周五前往中國，與
中方進行貿易磋商。（ｌｃ）
01/06/2018 09:32
【貿易開戰】美國商務部長：中國非唯一產能過剩國家，將啟程赴華
《經濟通通訊社１日專訊》美國商務部長羅斯日前在宣布對歐盟、加拿大和墨西哥鋼鋁徵稅
時提到中國，稱中國不是唯一一個產能過剩的國家，全球都產能過剩。他計劃周五前往中國，與
中方進行貿易磋商。（ｌｃ）
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