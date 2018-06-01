【禁制中興】匯安基金下調中興通訊Ａ股估值至２２．８２人幣

《經濟通通訊社１日專訊》匯安基金公告稱，自５月３１日起，對公司旗下基金持有的中興

通訊（深：００００６３）股票進行估值調整，調整後的估值價格為２２﹒８２元（人民幣．下

同）。待該股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特徵後，將恢復為採用當日收盤價格進行估值

，屆時不再另行公告。

中興通訊Ａ股停牌前收報３１﹒３１元，匯安在此基礎上將股價估值下調了２７﹒１％。

另有報道稱，中興通訊非執行董事田東方已被任命為中興通訊黨委書記。（ｌｃ）

