《經濟通通訊社１日專訊》匯安基金公告稱，自５月３１日起，對公司旗下基金持有的中興
通訊（深：００００６３）股票進行估值調整，調整後的估值價格為２２﹒８２元（人民幣．下
同）。待該股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特徵後，將恢復為採用當日收盤價格進行估值
，屆時不再另行公告。
中興通訊Ａ股停牌前收報３１﹒３１元，匯安在此基礎上將股價估值下調了２７﹒１％。
另有報道稱，中興通訊非執行董事田東方已被任命為中興通訊黨委書記。（ｌｃ）
01/06/2018 11:28
【禁制中興】匯安基金下調中興通訊Ａ股估值至２２．８２人幣
《經濟通通訊社１日專訊》匯安基金公告稱，自５月３１日起，對公司旗下基金持有的中興
通訊（深：００００６３）股票進行估值調整，調整後的估值價格為２２﹒８２元（人民幣．下
同）。待該股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特徵後，將恢復為採用當日收盤價格進行估值
，屆時不再另行公告。
中興通訊Ａ股停牌前收報３１﹒３１元，匯安在此基礎上將股價估值下調了２７﹒１％。
另有報道稱，中興通訊非執行董事田東方已被任命為中興通訊黨委書記。（ｌｃ）
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