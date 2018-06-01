《廣匯論勢－鄭廣復》央行放鷹加元持續走強

《廣匯論勢》用「癡癡呆呆，同坐一台」來形容特朗普及其團隊相對沒有多少人會反對！



就以「特金會」為例，５月１７日消息指美朝峰會可能生變，原因北韓表示，若然美國堅持

要求該國單方面棄核，或會重新考慮６月兩國領袖會晤的計劃；５月２５日，特朗普宣布取消與

金正恩原定在新加坡的歷史性峰會，更指北韓有「公開的敵意」，並警告指，美軍已準備好應對

該國任何魯莽的行動。然而兩日後，即５月２７日，特朗普卻說，美國團隊已經抵達北韓，為他

與金正恩會面做準備！



＊特朗普對外強硬與中期選舉有關＊



昨天（３１日）美國亦宣布向歐盟、加拿大及墨西哥開始加徵鋼鋁關稅，與特朗普之前所指

，徹底推翻了他早前所講：「盟國及友好均不受影響」的承諾！歐盟主席容克亦隨即宣布，歐盟

將會啟動報復行動，同時表示會向世貿組織尋求解決辦法。另外，德國財長舒爾茨亦認為，美國

徵收鋼鋁關稅違反了國際法，他又表示，歐盟將與美國就一般關稅進行磋商，但前提是美國對歐

盟永久性豁免鋼鋁關稅。



特朗普在上半年快要結束前，忽然對外採取強硬態度，我認為是與１１月中期選的競選活動

已經展開有關，特朗普希望在１１月前逼使外國在貿易上接受美國開出的條件，如此他即可在中

期選舉中宣稱在自己上台後，為美國爭取了多少利益，降低了多少貿赤、增加了多少個製造業職

，減稅措施帶來了多少個經濟增長點，而即使美股受到近期的貿易戰陰霾影響，亦絕不可能返回

２０１７年初其上任時的水平。筆者估計，特朗普會在中期選中，以上述所謂的政績要脅選民，

若然共和黨在國會失去主導權，國民將會失去以上好處，以他分裂人格，若在中期選後仍然手握

大權，屆時他才會與外國達到所謂的雙贏協議！



＊加拿大央行暗示年內進一步加息＊



周三（３０日）加拿大央行（ＢＯＣ）議息後宣布維持指標利率在１﹒２５厘，但會後聲明

強烈暗示年內很大可能進一步加息。ＢＯＣ指出，環球組經濟活動符合４月份貨幣政策報告預期

，近期數據反映美國經濟前景樂觀，然而，貿易政策的不確定性仍然損害環球商業投資，並令部

分新興市場受壓，而油價亦持續高於４月份的預期，部分反映地緣政局發展。



至於通脹方面，ＢＯＣ指通脹持續接近２％目標，短期內或會高於４月份的預期，而絕大部

分原因近期汽油價格上升所致。核心通脹亦接近２％，這與經濟接近其潛能一致，而ＢＯＣ亦一

如以往將會審視汽油價格的短暫性影響。此外，ＢＯＣ表示，自發布了４月貨幣政策報告以來，

加拿大經濟數據一直支持央行對今年上半年增長２％的預測，而首季經濟活動亦略為強於預期，

商品出口比央行的預測更強勁，而機械及設備進口數據亦表明商業投資持續復甦。



＊匯價料試雙頂頸線１﹒２５２７＊



不過，二手房屋銷售在第二季表現仍然溫和，新按揭指引及借貸利率上升是原因之一。對於

勞動力市場表現，ＢＯＣ認為，未來收入穩定增長可望支持地產市場回升，而消費活動亦將繼續

對今年經濟增長作出重大貢獻。ＢＯＣ在聲明末段指出，自４月以來的整體發展，強化了管理委

員會對需要加息以確保通脹率接近目標的觀點。ＢＯＣ將會根據未來經濟數據表現，逐步調整政

策，尤其會評估經濟體對利率變化的敏感度和經濟產能的變化。



由於議息聲明強烈反映ＢＯＣ傾向在今年內再加息，加元匯價在議息結果公布急漲，美元兌

加元由１﹒３０１５急挫至１﹒２８５２，最低跌至１﹒２８３６，收市雖然險守２０日ＳＭＡ

（１﹒２８６６），但弱勢未改，昨天早段低見１﹒２８６０後，在歐洲開市前仍徘徊在

１﹒２８７０水平。從日線圖所見，美元兌加元已出現強烈反轉形態，與３月份的高位

１﹒３１２５料呈大型雙頂，短期傾向先試前密集區底部１﹒２７３０，其後料下試雙頂頸線

１﹒２５２７。



＊金價短期下試１２８５機會高＊



金價仍然維持在１３００美元上下震盪，日線圖呈在５月２４日急升後呈上升旗形，但在重

新守穩１３１５美元之前仍然偏淡，昨天美國宣布向歐盟、加拿大、墨西哥徵收鋼鋁關稅，以及

早前的「特金會」忽然消失後重現，以至近期意大利所謂政治危機，均未能令金價衝破１３１５

美元。今晚（１日）美國勞工部公布５月份就業報告，預期非農業職位增加１８﹒９萬，如此數

字對美元有利。要注意，在特朗普提振製造業的政策下，美國製造業職位相信會出現連續第１１

個月增加，這將是２０１３年９月至２０１４年８月以來最長的一次，平均每月職位增長接近２

﹒４萬，故無理由看淡５月份的就業報告！在預期美元受到理想的就業據推動下，金價短期料下

試１２８５美元，銀價則維持在１６﹒２０至１６﹒９０美元反覆，未有明確方向。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

