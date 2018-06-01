【摩力起動】滬綜指一度回升惟半日收跌０﹒５％，醫藥股領跌

《經濟通通訊社１日專訊》苦等５年Ａ股今日終於正式納入ＭＳＣＩ指數體系，不過首日反
高潮，未有提振Ａ股向上。滬綜指低開後曾一度倒升並重上３１００點，高見３１０２點，惟其
後受到醫藥、醫療股跌幅顯著擴大後再度轉跌，半日收報３０７９﹒１６點，跌０﹒５３％；深
成指跌近１％，創業板跌１﹒６３％；兩市半日成交２１３６億元，較上日（５月３１日）減少
５％。
＊逾６０％入摩股下跌＊
在２２６隻入摩股中，有約１５０隻股份向下，佔整體約６５％。其中，早前持續受捧的醫
藥股跌幅較大，白雲山（滬：６００３３２）回吐５％，復星醫藥（滬：６００１９６）及同仁
堂（滬：６０００８５）亦均挫４％。
市場觀望中美貿易第三輪談判結果，半導體及電子零件股受壓，隆基股份
（滬：６０１０１２）挫６％，歐菲科技（深：００２４５６）挫４％。
部分消費品股亦急回，青啤（滬：６００６００）挫３％，而上日綠得最高淨買入額的貴州
茅台（滬：６００５１９）回吐近１％。
＊煤炭、鋼鐵等資源股逆市上升＊
煤炭股領漲，神華集團上調煤價，神華（滬：６０１０８８）升２％，兗煤
（滬：６００１８８）漲３％，中煤（滬：６０１８９８）升１％。
美歐貿易鋼鐵開火，鋼鐵Ａ股則造好，南鋼（滬：６００２８２）漲３％，重慶鋼鐵
（滬：６０１００５）升１％。
早前受內地債務違約問題而受壓的地產及銀行股，萬科Ａ（深：０００００２）升２％，寧
波銀行（深：００２１４２）升１％，惟四大行仍普遍向下。
中央推進鄉村振興，農用機械股吉峰農機（深：３０００２２）及一拖股份
（滬：６０１０３８）均漲停。（ｋｌ）