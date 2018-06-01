《經濟通通訊社１日專訊》Ａ股市場午後變動不大，滬綜指跌０﹒５３％，報
３０７９﹒０１點，滬深３００指數跌０﹒７７％，深成指跌１﹒０４％。
上海Ｂ股跌０﹒０９％，深圳Ｂ股升０﹒１７％。（ｋｌ）
01/06/2018 13:11
【摩力起動】滬綜指午後跌０﹒５３％，深成指跌１﹒０４％
《經濟通通訊社１日專訊》Ａ股市場午後變動不大，滬綜指跌０﹒５３％，報
３０７９﹒０１點，滬深３００指數跌０﹒７７％，深成指跌１﹒０４％。
上海Ｂ股跌０﹒０９％，深圳Ｂ股升０﹒１７％。（ｋｌ）
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