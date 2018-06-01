《經濟通通訊社１日專訊》入摩第一日，滬綜指低開後倒升，現升０﹒２％，重上３１００
點３１００﹒９１點，深成指跌幅收窄至０﹒２％，惟創業板仍跌０﹒６％。
煤炭股為升市火車頭，三大煤企齊升１％至４％，地產及銀行股亦回升。（ｋｌ）
01/06/2018 10:40
【摩力起動】滬綜指倒升０﹒２％重上３１００點，煤炭股領漲
《經濟通通訊社１日專訊》入摩第一日，滬綜指低開後倒升，現升０﹒２％，重上３１００
點３１００﹒９１點，深成指跌幅收窄至０﹒２％，惟創業板仍跌０﹒６％。
煤炭股為升市火車頭，三大煤企齊升１％至４％，地產及銀行股亦回升。（ｋｌ）
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