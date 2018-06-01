【摩力起動】滬綜指跌１％，深綜指跌１﹒６％，醫療醫藥股領跌

《經濟通通訊社１日專訊》Ａ場午後跌勢加劇，滬綜指跌１％，報３０６１﹒１８點，深綜

指及深成指均跌逾１％，創業板跌２％。

兩市有近２７００隻股份向下，佔逾７０％，跌停的股份約２０隻。醫療、醫藥及半導體板

塊領跌，均挫逾３％。（ｋｌ）

