【摩力起動】入摩首日滬綜指收跌０﹒７％，全周累跌２％

《經濟通通訊社１日專訊》苦等５年，Ａ股今日終於正式納入ＭＳＣＩ指數體系，惟未能承

接上日（５月３１日）升勢，不少早前升幅較大的板塊回吐壓力大，滬綜指３１００點得而復失

。

兩市各大指數今早全線低開，滬綜指早段一度倒升，重上３１００點，並升穿５天線。不過

，午後在醫療、醫藥及半導體股跌幅擴大下輾轉向下，低見３０５９點，最終收報

３０７５﹒１４點，跌０﹒６６％，深成指跌１％，創業板跑輸大市，挫近２％；兩市全日成交

繼續減少，僅３７５５億元人民幣，為兩星期以來最少，亦較上日減少８％。

滬綜指全星期跌足４日，累跌２﹒１％，連跌兩周。



＊逾６０％入摩股下跌＊



在２２６隻入摩股中，有約１４０隻股份向下，佔整體約６０％。其中，早前持續受捧的醫

藥股跌幅較大，白雲山（滬：６００３３２）回吐８％，同仁堂（滬：６０００８５）及復星醫

藥（滬：６００１９６）分別挫４％及６％。

市場觀望中美貿易第三輪談判結果，半導體及電子零件股受壓，隆基股份

（滬：６０１０１２）挫７％，歐菲科技（深：００２４５６）挫４％。

部分消費品股亦急回，青啤（滬：６００６００）挫３％，美的（深：０００３３３）連同

上日綠得最高淨買入額的貴州茅台（滬：６００５１９）回吐約１％。



＊資源股逆市升，券商股護盤無功＊



煤炭股領漲，神華集團上調煤價，神華（滬：６０１０８８）升１％，兗煤

（滬：６００１８８）升２％。

美歐貿易鋼鐵開火，鋼鐵Ａ股則造好，南鋼（滬：６００２８２）漲３％，重慶鋼鐵

（滬：６０１００５）升近２％。

傳內地券商被禁止為場外股權質押融資，第一創業（深：００２７９７）漲６％，光大證券

（滬：６０１７８８）漲３％。

部分早前受內地債務違約問題而受壓的地產及銀行股回升，萬科Ａ（深：０００００２）及

寧波銀行（深：００２１４２）升１％，惟四大行仍普遍向下。

中央推進鄉村振興，農用機械股吉峰農機（深：３０００２２）及一拖股份

（滬：６０１０３８），連同農業股華英農業（深：００２３２１）均漲停。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７７０﹒５９ －０﹒８４



上證綜合指數 ３０７５﹒１４ －０﹒６６ １６６５﹒００

深證綜合指數 １７４６﹒３３ －１﹒２０ ２０９０﹒００



上證Ｂ股指數 ３０４﹒５７ －１﹒４５ １﹒８６

深證Ｂ股指數 １０９７﹒７２ －０﹒１６ １﹒３３



上證１８０指數 ８０９２﹒９３ －０﹒６８

上證３８０指數 ５２３１﹒８０ －１﹒３４



深證成份指數 １０１６９﹒３５ －１﹒２３

中小創新指數 ２０８０﹒７３ －１﹒１７

深圳創業板指數 １７０９﹒５５ －１﹒９６

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