【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８７點子，報６﹒４０９７

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０７８，較上個交易日升６６

點子，兩連升。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８７點子，報６﹒４０９７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４０１０。（ｌｃ）

