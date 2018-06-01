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01/06/2018 16:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１５９點子，報６﹒４１６９

　　《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４１６９，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１５９點子。全日在６﹒４１８５至６﹒４０７２之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２５點子，報６﹒４１１９。
　　今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４０７８，較上個交易日升６６點子。（ｌｃ）

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