【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１５９點子，報６﹒４１６９

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４１６９，較

上個交易日４時３０分收盤價跌１５９點子。全日在６﹒４１８５至６﹒４０７２之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２５點子，報６﹒４１１９。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４０７８，較上個交易日升６６點子。（ｌｃ）

