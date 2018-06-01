【貿易開戰】美對歐盟等徵關稅，中國外交部：讓子彈亂飛沒建設性

《經濟通通訊社１日專訊》美國宣布對從歐盟、加拿大及墨西哥進口的鋼鋁產品加徵關稅，

中國外交部發言人華春瑩表示，讓子彈亂飛不具建設性。

華春瑩指，以鄰為壑，讓子彈亂飛，絕不是有效及有益的方式，亦絕不具有任何建設性。中

方願同有關國家一道，繼續堅守多邊主義和國際規則，共同努力推進經濟全球化進程，構建開放

型世界經濟。

美國由今個月起，不再延長對歐盟、加拿大和墨西哥的進口鋼鋁關稅豁免期限，對鋼、鋁產

品分別徵收２５％及１０％的關稅措施生效，三方都表明會採取報復行動。（ｋｌ）

