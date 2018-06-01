《經濟通通訊社１日專訊》美國澄清未收緊對中國公民各項簽證，中國外交部發言人華春瑩
表示，留意到有關報道，對美方的澄清表示歡迎。
華春瑩指，正如中方早前所指出，人員往來是促進中美兩國間各領域交流與合作的基礎。中
美簽證便利化是對等互惠的事情，符合兩國人民共同利益，中美雙方應採取更加積極的措施，使
兩國人員往來更加便利，進而為兩國各領城交流合作創造更好的條件。（ｋｌ）
01/06/2018 16:07
【貿易開戰】美澄清未收緊對中國公民簽證，中國外交部表示歡迎
《經濟通通訊社１日專訊》美國澄清未收緊對中國公民各項簽證，中國外交部發言人華春瑩
表示，留意到有關報道，對美方的澄清表示歡迎。
華春瑩指，正如中方早前所指出，人員往來是促進中美兩國間各領域交流與合作的基礎。中
美簽證便利化是對等互惠的事情，符合兩國人民共同利益，中美雙方應採取更加積極的措施，使
兩國人員往來更加便利，進而為兩國各領城交流合作創造更好的條件。（ｋｌ）
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