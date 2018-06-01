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即市新聞

01/06/2018 16:44

【摩力起動】被動基金昨日提早建倉，入摩首日反應平淡

　　《經濟通通訊社１日專訊》Ａ股２２６隻股票今日正式被納入ＭＳＣＩ指數，被動基金為追
蹤指數將按相應比例買入該等股份，屬利好消息，但是滬綜指仍然收跌０﹒７％，終失３１００
關。其實不少投資者誤解該概念，外資並不會從今日開始慢慢買入Ａ股，而是在正式入摩前部署
買入相應股份。
　　聯訊證券策略分析師陳勇指出，從昨日（５月３１日）盤後交易數據顯示，海外主要的被動
式基金已經完成建倉，和此前市場預期有差異。數據顯示，昨日滬股通買入１２５﹒９億元人民
幣，佔滬市總成交金額的６﹒７９８％，創下近三年新高，也是互聯互通以來的第二大單日買入
金額，而且約９０％都是買入ＭＳＣＩ成分股。上交所在公告中提到，主要被動基金已完成建倉

　　陳勇認為今日Ａ股下跌與外圍因素有關「美國向加拿大、墨西哥和歐盟進口的鋼鋁徵收關稅
，讓市場又開始擔心全球貿易爭端加劇的風險，這個是影響市場情緒的主要因素。」　
　　市場推測Ａ股反應平淡也與入摩利好因素不大有關，高盛策略師表示，Ａ股在ＭＳＣＩ新興
市場指數的權重目前不足０﹒５％，初步影響顯然比較小；安本標準投資管理中國股票負責人姚
鴻耀則指出，主動管理型基金不會因為Ａ股入摩便跟隨買入，如他們想參與Ａ股便會一早部署。
（ｅｙ）

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