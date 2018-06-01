【摩力起動】入摩今日正式生效，納入Ａ股調減至２２６隻

《經濟通通訊社記者林雯婕１日報道》６月１日對Ａ股市場而言，是正式邁向國際化的里程

碑，國際指數公司ＭＳＣＩ今日正式將Ａ股納入ＭＳＣＩ新興市場指數。納入ＭＳＣＩ意味著全

球１２萬億美元跟蹤ＭＳＣＩ相關指數的基金流入滬深股市。分析指，短期來看外資流入較少，

對Ａ股的影響並不大；但長期來看，隨著Ａ股市場日益開放，吸引全球更多基金增配Ａ股，將帶

來萬億資金流入。

５月中，ＭＳＣＩ原定將２３４隻Ａ股納入ＭＳＣＩ指數體系，但其中東方園林

（深：００２３１０）、海南橡膠（滬：６０１１１８）、中國中鐵（滬：６０１３９０）、太

鋼不銹（深：０００８２５）、中興通訊（深：００００６３）、康得新（深：００２４５０）

六隻股份由於長期停牌將暫時不被納入ＭＳＣＩ指數，另外西南證券（滬：６００３６９）、海

南橡膠、上海建工（滬：６００１７０）３隻股票因將於６月１１日被調出滬股通，為了避免潛

在的市場反向流動，ＭＳＣＩ亦不會把這３隻股票納入到ＭＳＣＩ指數體系。因此最終納入的Ａ

股減少至２２６隻。



＊下一步將中盤股也納入進去＊



根據安排，Ａ股納入ＭＳＣＩ指數將分兩步走。第一步是至６月１日，Ａ股納入ＭＳＣＩ進

入適應期，以這些Ａ股２﹒５％的市值比例納入。第二步在３個月之後，於９月３日完成第二次

納入，比例提高至５％。屆時，Ａ股在ＭＳＣＩ全球、新興市場、亞洲市場、中國指數所佔的權

重分別為０﹒１％、０﹒８％、１﹒１％、２﹒５２％

ＭＳＣＩ公司ＣＥＯ費爾南德茲周二表示，希望未來ＭＳＣＩ指數納入Ａ股的進程能「步伐

邁得更大一些」。例如，將本次納入ＭＳＣＩ的Ａ股股份的納入因子提高，或者加入中盤股同時

提升納入因子，不再小幅增加股票數量和權重，但這取決於Ａ股正式納入後投資者的交易體驗，

以及管理層等各方面的反饋。目前ＭＳＣＩ新興市場指數的成分股有８５０多隻，這一次納入逾

２００隻Ａ股，如果下一步將中盤股也納入進去，預計整個新興市場指數的股票數目會提升到

１２００隻，其中大約有６００隻是Ａ股股票。

