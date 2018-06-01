【摩力起動】外資短期流入影響微，長期促市場開放影響深遠

《經濟通通訊社記者林雯婕１日報道》ＭＳＣＩ今日正式將Ａ股納入ＭＳＣＩ新興市場指數

。市場樂觀預計，假設追蹤ＭＳＣＩ各類指數的資金全部是被動型基金，則可推算出近期流入Ａ

股的資金量約１１４億美元，佔Ａ股日均成交額４６００億人幣（７１６億美元）的１６％，影

響不大。到９月納入比例提高至５％後，再迎來另一個１１４億美元，則屆時合共有２２８億美

元的外資流入。即便如此，也只佔Ａ股日均成交額的３２％。

２００億美元左右的資金流入的預測與廣發證券、申萬宏源、國金證券，中金公司及摩根大

通等多機構所預測的數字相符。

而實際流入的資金可能比２００億美元更少，因為在眾多跟蹤ＭＳＣＩ基金內，包括被動型

基金和主動型基金，主動型基金可以選擇買入或者不買入。如果只計算被動型基金，世誠投資分

析指，估計這些基金中只有１５％是純被動型基金，它們必須在５月３１日收市前買入，所以５

月底可預見的資金流入只有１０億美元多一點，佔Ａ股日均成交額的１﹒４％，這和野村等機構

保守的預期如出一轍，他們認為納Ａ初期僅有被動型基金才會買入Ａ股，所以海外資金在６月流

入的規模僅１０億美元左右。



＊高流通市值，盈利能力強個股受青睞＊



無論如何，加入ＭＳＣＩ指數體系有望加速Ａ股國際化的進程，對Ａ股市場的投資者結構、

交易風格、產品生態產生深遠的影響。長期來看，在海外長線資金的引入、機構投資者比例的提

高以及投資風格轉向更穩健等多方面因素的影響下，中國資本市場將朝著市場化、法制化、國際

化方向改革。如果Ａ股未來全部納入ＭＳＣＩ指數，或將有體量更大的海外資金流入。

瑞銀預計，未來２－３年海外投資者在Ａ股市場的參與率會有２到３倍的增長。到２０２０

年，外資在Ａ股中的持股佔比有望從目前的２％－３％增加到６％－１０％，在Ａ股交易額及流

通市值中佔比有望從目前的５％增加到１０％－１５％。但即便是增加到１０％－１５％，這跟

中國經濟、股市在全球的比重相比，仍屬低配。

從ＭＳＣＩ的選股規則看，ＭＳＣＩ青睞高流通市值，盈利能力強的個股。同時非常注重流

動性和基本面，因此主板的金融、消費、科技板塊的行業龍頭，將是外資未來流入的主要標的。

未來會有更多地國際機構投資者對Ａ股進行指數性的配置，這一方面將改善投資者隊伍結構，另

一方面將帶來更加注重價值投資、長期投資的理念。

