【摩力起動】表列最終入摩的２２６隻Ａ股名單

《經濟通通訊社１日專訊》表列最終入摩的２２６隻Ａ股名單：



名稱 股票代碼

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深市：

平安銀行（深：０００００１）

萬科 Ａ（深：０００００２）

深圳能源（深：００００２７）

中集集團（深：００００３９）

深天馬Ａ（深：００００５０）

中金嶺南（深：００００６０）

華僑城Ａ（深：００００６９）

中聯重科（深：０００１５７）

申萬宏源（深：０００１６６）

美的集團（深：０００３３３）

濰柴動力（深：０００３３８）

金融街 （深：０００４０２）

東旭光電（深：０００４１３）

東阿阿膠（深：０００４２３）

徐工機械（深：０００４２５）

雲南白藥（深：０００５３８）

萬向錢潮（深：０００５５９）

廬州老窖（深：０００５６８）

威孚高科（深：０００５８１）

長安汽車（深：０００６２５）

天茂集團（深：０００６２７）

銅陵有色（深：０００６３０）

格力電器（深：０００６５１）

金科股份（深：０００６５６）

河鋼股份（深：０００７０９）

京東方Ａ（深：０００７２５）

國元證券（深：０００７２８）

中航飛機（深：０００７６８）

廣發證券（深：０００７７６）

長江證券（深：０００７８３）

鹽湖股份（深：０００７９２）

啟迪桑德（深：０００８２６）

中信國安（深：０００８３９）

五糧液 （深：０００８５８）

新希望 （深：０００８７６）

湖北能源（深：０００８８３）

雙匯發展（深：０００８９５）

鞍鋼股份（深：０００８９８）

紫光股份（深：０００９３８）

華東醫藥（深：０００９６３）

西山煤電（深：０００９８３）

華潤三九（深：０００９９９）

招商蛇口（深：００１９７９）

大族激光（深：００２００８）

蘇寧易購（深：００２０２４）

分眾傳媒（深：００２０２７）

美年健康（深：００２０４４）

東華軟件（深：００２０６５）

金螳螂 （深：００２０８１）

寧波銀行（深：００２１４２）

榮盛發展（深：００２１４６）

石基信息（深：００２１５３）

納思達 （深：００２１８０）

二三四五（深：００２１９５）

金風科技（深：００２２０２）

科大訊飛（深：００２２３０）

大華股份（深：００２２３６）

歌爾股份（深：００２２４１）

信立泰 （深：００２２９４）

洋河股份（深：００２３０４）

大北農 （深：００２３８５）

海康威視（深：００２４１５）

科倫藥業（深：００２４２２）

歐菲科技（深：００２４５６）

贛鋒鋰業（深：００２４６０）

海格通信（深：００２４６５）

天齊鋰業（深：００２４６６）

立訊精密（深：００２４７５）

榮盛石化（深：００２４９３）

山西證券（深：００２５００）

老板電器（深：００２５０８）

三七互娛（深：００２５５５）

巨人網絡（深：００２５５８）

比亞迪 （深：００２５９４）

世紀華通（深：００２６０２）

完美世界（深：００２６２４）

西部證券（深：００２６７３）

牧原股份（深：００２７１４）

國信證券（深：００２７３６）

第一創業（深：００２７９７）

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滬市：

浦發銀行（滬：６０００００）

首創股份（滬：６００００８）

上海機場（滬：６００００９）

包鋼股份（滬：６０００１０）

華能國際（滬：６０００１１）

華夏銀行（滬：６０００１５）

民生銀行（滬：６０００１６）

上港集團（滬：６０００１８）

寶鋼股份（滬：６０００１９）

浙能電力（滬：６０００２３）

華電國際（滬：６０００２７）

中國石化（滬：６０００２８）

南方航空（滬：６０００２９）

中信證券（滬：６０００３０）

三一重工（滬：６０００３１）

招商銀行（滬：６０００３６）

保利地產（滬：６０００４８）

國投資本（滬：６０００６１）

宇通客車（滬：６０００６６）

葛洲壩 （滬：６０００６８）

同仁堂 （滬：６０００８５）

特變電工（滬：６０００８９）

上汽集團（滬：６００１０４）

國金證券（滬：６００１０９）

北方稀土（滬：６００１１１）

東方航空（滬：６００１１５）

中國衛星（滬：６００１１８）

建發股份（滬：６００１５３）

雅戈爾 （滬：６００１７７）

复星醫藥（滬：６００１９６）

新湖中寶（滬：６００２０８）

航天信息（滬：６００２７１）

恆瑞醫藥（滬：６００２７６）

廣匯汽車（滬：６００２９７）

白雲山 （滬：６００３３２）

華夏幸福（滬：６００３４０）

浙江龍盛（滬：６００３５２）

江西銅業（滬：６００３６２）

中航電子（滬：６００３７２）

中文傳媒（滬：６００３７３）

金地集團（滬：６００３８３）

海瀾之家（滬：６００３９８）

小商品城（滬：６００４１５）

片仔癀 （滬：６００４３６）

通威股份（滬：６００４３８）

中國動力（滬：６００４８２）

亨通光電（滬：６００４８７）

中金黃金（滬：６００４８９）

方大炭素（滬：６００５１６）

康美藥業（滬：６００５１８）

貴州茅台（滬：６００５１９）

天士力 （滬：６００５３５）

山東黃金（滬：６００５４７）

恆生電子（滬：６００５７０）

海油工程（滬：６００５８３）

海螺水泥（滬：６００５８５）

青島啤酒（滬：６００６００）

綠地控股（滬：６００６０６）

東方明珠（滬：６００６３７）

申能股份（滬：６００６４２）

福耀玻璃（滬：６００６６０）

川投能源（滬：６００６７４）

上海石化（滬：６００６８８）

青島海爾（滬：６００６９０）

三安光電（滬：６００７０３）

中航資本（滬：６００７０５）

遼寧成大（滬：６００７３９）

華域汽車（滬：６００７４１）

鵬博士 （滬：６００８０４）

馬鋼股份（滬：６００８０８）

山西汾酒（滬：６００８０９）

安信信託（滬：６００８１６）

隧道股份（滬：６００８２０）

海通證券（滬：６００８３７）

通化東寶（滬：６００８６７）

國投電力（滬：６００８８６）

伊利股份（滬：６００８８７）

航發動力（滬：６００８９３）

張江高科（滬：６００８９５）

長江電力（滬：６００９００）

華安證券（滬：６００９０９）

江蘇銀行（滬：６００９１９）

杭州銀行（滬：６００９２６）

東方證券（滬：６００９５８）

中國電影（滬：６００９７７）

九州通 （滬：６００９９８）

招商證券（滬：６００９９９）

大秦鐵路（滬：６０１００６）

南京銀行（滬：６０１００９）

隆基股份（滬：６０１０１２）

寧波港 （滬：６０１０１８）

春秋航空（滬：６０１０２１）

中南傳媒（滬：６０１０９８）

中國國航（滬：６０１１１１）

中國化學（滬：６０１１１７）

新城控股（滬：６０１１５５）

興業銀行（滬：６０１１６６）

北京銀行（滬：６０１１６９）

中國鐵建（滬：６０１１８６）

東興證券（滬：６０１１９８）

國泰君安（滬：６０１２１１）

陜西煤業（滬：６０１２２５）

上海銀行（滬：６０１２２９）

廣汽集團（滬：６０１２３８）

農業銀行（滬：６０１２８８）

中國平安（滬：６０１３１８）

交通銀行（滬：６０１３２８）

廣深鐵路（滬：６０１３３３）

新華保險（滬：６０１３３６）

興業證券（滬：６０１３７７）

工商銀行（滬：６０１３９８）

東吳證券（滬：６０１５５５）

中國太保（滬：６０１６０１）

上海醫藥（滬：６０１６０７）

中國核建（滬：６０１６１１）

中國中冶（滬：６０１６１８）

中國人壽（滬：６０１６２８）

中國建築（滬：６０１６６８）

中國電建（滬：６０１６６９）

華泰證券（滬：６０１６８８）

潞安環能（滬：６０１６９９）

際華集團（滬：６０１７１８）

上海電氣（滬：６０１７２７）

中國中車（滬：６０１７６６）

光大證券（滬：６０１７８８）

中國交建（滬：６０１８００）

光大銀行（滬：６０１８１８）

中國石油（滬：６０１８５７）

中遠海發（滬：６０１８６６）

正泰電器（滬：６０１８７７）

中國國旅（滬：６０１８８８）

紫金礦業（滬：６０１８９９）

方正證券（滬：６０１９０１）

中遠海控（滬：６０１９１９）

永輝超市（滬：６０１９３３）

建設銀行（滬：６０１９３９）

金鉬股份（滬：６０１９５８）

中國核電（滬：６０１９８５）

中國銀行（滬：６０１９８８）

金隅集團（滬：６０１９９２）

貴陽銀行（滬：６０１９９７）

中信銀行（滬：６０１９９８）

海天味業（滬：６０３２８８）

華友鈷業（滬：６０３７９９）

步長製藥（滬：６０３８５８）

洛陽鉬業（滬：６０３９９３）

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（ｅｙ）

