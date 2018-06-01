【ＦＯＣＵＳ】入摩Ｂｉｇ　Ｄａｙ反高潮？Ａ股債務問題引關注

【ＦＯＣＵＳ】Ａ股迎來正式入摩「Ｂｉｇ ｄａｙ」，惟Ａ股今早全線低開，一如互聯互

通通車後的反高潮。上交所周四（５月３１日）稍晚發布新聞稿透露，「主要被動基金已完成建

倉」，加上５月總計５４４億元資金北上搶先掃貨，錄滬深港通開通以來新高，或顯示利好已部

分兌現。瑞信更稱，在Ａ股入摩之前，主動型基金可能大多已經增持那些準成分股。

全球１﹒９萬億美元跟蹤ＭＳＣＩ新興市場指數的基金，未來將有多少真金白銀續買入Ａ股

，還須密切關注Ａ股成交量。ＭＳＣＩ最新放風稱，Ａ股「最終」在新興市場指數中的比重將達

４２％，國際投資者不得再無視中國市場的同時，Ａ股上市公司的治理和債務問題正引起愈來愈

多的關注。市場擔心，倘若未能迫使Ａ股公司改善治理標準，被動型基金的投資人恐蒙受損失

（ｇｅｔ ｂｕｒｎｔ）。



＊企業平均槓桿率屬最高類別＊



總部位於紐約的諮詢公司Ｇｒａｎｉｔｅ Ｐｅａｋ Ａｄｖｉｓｏｒｙ研究指，Ａ股公司

的平均負債是年度盈利的７﹒８倍。在評級機構標普看來，任何債務超過５倍ＥＢＩＴＤＡ（未

計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）的公司，都屬於企業槓桿率的最高類別。該公司警告，投

資者必須非常小心，如地產開發商保利集團，其債務高達ＥＢＩＴＤＡ的１８﹒６倍。

此外，高債務還有可能增大Ａ股公司發行更多股票的意願，從而稀釋每股收益這一衡量投資

價值的關鍵指標。資產管理公司Ｓｃｈｒｏｄｅｒｓ的研究顯示，滬深市場在２０個新興市場和

發達市場股市中遭攤薄的程度最差。



＊中長期走勢與經濟周期趨同＊



坊間對台灣、南韓股市納入ＭＳＣＩ後表現的研究發現，初次入摩對股市的刺激作用在短期

內十分有效；但從中長期看，影響股市的核心因素始終是經濟周期，股市中長期走勢更大程度上

與經濟周期趨同。

談到經濟周期，中國經濟高速增長不再已成共識；ＩＭＦ最新預計，中國２０２３年ＧＤＰ

增速將逐漸放緩至５﹒５％左右。近期來看，中美貿易戰陰影揮之不去，內地信用收縮之下，Ａ

股恐難再見牛蹤。

交銀國際上周發表的下半年中國市場策略報告就預計，上證仍將繼續被困在交易區間內，波

動中樞為３３００左右，並可能６個月甚至更長時間停留在３３００點以下。

無論如何，正如ＭＳＣＩ主席Ｈｅｎｒｙ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ稱，「未來１５年將看到的

最大變化之一，就是中國金融市場與世界金融市場的融合」，以散戶羊群心理風格著稱的Ａ股會

否迎來成功轉型，從數量向質量進化，以新經濟助力中國增長，且拭目以待。

（經濟通通訊社 俞瑾）

