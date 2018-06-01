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即市新聞

01/06/2018 11:10

《精心傑作－溫傑》恒指暫尋獲支持，聯通（０７６２）業績見改善

　　《精心傑作》中美貿易摩擦再添變數，美國白宮發布聲明，將於６月１５日公布被徵收
２５％關稅的５００億美元中國產品最終名單，並將於隨後開始徵收關稅。另一方面，意大利政
局危機再現，重新大選成為可能，並有機會面臨脫歐局面。受此影響，環球股市本周走勢偏弱，
內地股市更一度跌穿３０５０點。
　　港股未能獨善其身，恆指於周三（３０日）期指結算日一度跌穿３００００點關口。重磅藍
籌股普遍呈現弱勢，騰訊控股（００７００）本周跌穿４００元大關，匯豐控股（００００５）
周初亦出現連續３日下跌。另一方面，受惠油價有所反彈，本周石油石化股均出現不同程度反彈
。近期新股市場氣氛再度回暖，其中三隻教育股上市首日均出現２０％或以上的升幅，刺激教育
股造好。新高教集團（０２００１）、楓葉教育（０１３１７）本周均創出近期新高。
　　恆指於５月下半月出現近１５００點幅度回調，前期升破３１０００點箱體頂部功虧一簣，
惟目前指數於３００００點尋獲初步支持。短線走勢上，料市況仍較易受中美貿易談判進展影響
。下周一（４日）恆指季度成分股調整正式生效，變動股份股價前期已有所反映，料對大市影響
不大。料恆指下周主要處於２９５００－３１０００點區間波動。
　
＊中國聯通：業績持續恢復，料今年保持增長＊
　
　　中國聯通（００７６２）２０１８年第一季業績反映其盈利表現持續復甦，實現服務收入
６６６﹒０９億元人民幣，按年增長８﹒４％；得益於服務收入增長以及成本管控，
ＥＢＩＴＤＡ為２３９﹒０９億元人民幣，比去年同期上升１４﹒０％；集團權益持有者應佔盈
利為３０﹒０５億元人民幣，按年上升２４８﹒７％。
　　集團去年開始成本管控，去年的資本開支大幅下降４１﹒６％至４２１﹒３億元人民幣，現
金流改善，提升１６﹒３倍，加之受惠混合所有制改革引資，債務資本率亦由２０１６年底的
４３﹒５％下降至２０１７年的１９﹒５％。此外，集團重新派發股息，反映對其未來業務表現
的信心。
　　集團公布４月份４Ｇ用戶持續保持４００萬以上高水平增長，且４Ｇ滲透率穩定提升，４月
份達到６６﹒７５％，惟仍低於行業的７３％的水平，未來仍有增長空間。集團表示今年資本開
支指引為５００億元人民幣，我們預期集團將在５Ｇ方面加大開支，且集團通過混改募集資金、
引入戰略投資者，亦進一步加持新項目的研究與發展，預期未來幾年業績將保持穩健的增長。
　　集團近日股價回調，受５０及１００天均線支持，投資者可趁機以１０﹒６港元買入，目標
價１２﹒０港元，止蝕價９﹒５港元。《光大新鴻基財富管理策略師　溫傑》
　
＊筆者並無持有上述股份

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