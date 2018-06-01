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01/06/2018 10:29

【鷹君爭產】匯豐信託憂羅老太遭誤導，近半子女列受益人排除名單

　　《經濟通通訊社１日專訊》鷹君（０００４１）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」要求
撤換家族信託管理人匯豐信託案件昨日續審。
　　根據資料顯示，２０１６年９月羅老太向匯豐發信要求匯豐將羅嘉瑞及羅鷹瑞從信託受益人
名單改為列入排除名單（Ｅｘｃｌｕｄｅｄ　Ｃｌａｓｓ）。
　　至２０１７年９月，羅老太向匯豐發信要求把羅慧端及羅康瑞從信託受益人名單排除，兩次
發信將接近一半的子女列入受益人排除名單，並再次要求匯豐把信託資金全數分給她。
　　匯豐信託辯方昨日在庭上卻指出，若不欲受益人得到資產，可以（ｉ）選擇不向受益人分派
任何資產，或（ｉｉ）將該些人士從受益人名單剔除或（ｉｉｉ）把受益人列入排除名單。
　　一旦列入排除名單，該些人士永遠無法重新成為受益人，可謂「ｆｏｒｅｖｅｒ　ｄａｍｎ
ｅｄ」（即永不超生）。
　　匯豐信託一方覺得羅老太的指令不尋常，作為全權信託的專業信託人，並不能輕易執行相關
指令，以免違背成立信託目的。
　　另外，就羅老太對匯豐信託拒增持公司股票以保持公司控制權，並令三子羅嘉瑞累積股份至
２７％，有機會威脅羅氏家族對公司控制權的指控，代表匯豐信託的辯方律師Ｐａｕｌ　
Ｇｉｒｏｌａｍ於開案陳詞時稱，即使羅嘉瑞持股越過３０％，亦需要向其他股東提出全面收購
，屆時匯豐信託只要持有３０％以上的股權仍能阻止此收購。（ｃｙ）

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