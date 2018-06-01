【本港樓市】馬鞍山迎海頂層複式售８２８０萬元，創項目新高　

《經濟通通訊社１日專訊》恆地（０００１２）、新世界發展（０００１７）及培新集團合

作發展的馬鞍山落禾沙「迎海」，今日出現成交個案為頂層複式「鑽幕海景天際屋」，為第二期

「迎海．星灣」第２１座３７及３８樓Ｂ單位，實用面積２８８１平方呎，連１００５平方呎空

中平台，其中一平台更設有天際游泳池，成交價為８２８０萬元，平均成交呎價２８７４０元，

兩者皆創項目之新高價。（ｃｙ）

