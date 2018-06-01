【國際要聞】西班牙首相拉霍伊落台，社會黨領袖桑切斯接任

《經濟通通訊社１日專訊》西班牙國會通過不信任動議，首相拉霍伊（Ｍａｒｉａｎｏ

Ｒａｊｏｙ）落台，不信任動議的有１８０票支持，１６９票反對，１票棄權，動議以些微大多

數通過。他是西班牙推行民主政制４０多年以來，第一位被迫下台的首相。

不信任動議是由反對派西班牙工人社會黨提出，黨魁桑切斯（Ｐｅｄｒｏ

Ｓａｎｃｈｅｚ）周五成為西班牙首相。

西班牙ＩＢＥＸ ３５指數最新升約１﹒６％，而歐元兌美元最新升報１﹒１６９９。

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