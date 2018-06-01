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01/06/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】Ａ股入摩前夕成交大增，北水沽太保石藥建行買國壽

　　《經濟通通訊社１日專訊》Ａ股將於周五正式入摩，周四港股交投暢旺，全日主板成交
２０３７﹒５４億元，比上日大增８５﹒６１％；港股通成交額１３９﹒０５億元，佔大市成交
６﹒８２％。
　　北水周四錄得淨沽盤４６００萬元人民幣，其中最多北水沽售的個股為太保
（０２６０１）、石藥（０１０９３）、建行（００９３９）、銀娛（０００２７）、吉利
（００１７５）；流入最多的個股為國壽（０２６２８）、澳博（００８８０）、騰訊
（００７００）。
　　恆指全日反彈４１１﹒７７點或１﹒３７％，收報３０４６８﹒５６點。
　
＊北水續沽中資金融股，近３億北水獨買國壽＊

　　北水繼續沽售中資金融股，太保北水淨沽盤３﹒４億；北水沽平保達１﹒０７億。惟獨國壽
突然獲北水流入２﹒７９億，該股周四升１﹒１６％。
　　建行則再錄２﹒０５億北水沽盤，過去兩日合計淨沽盤達４﹒７５億。另外，恆指新貴石藥
亦有北水獲利盤，周四淨沽盤２﹒６９億；吉利淨沽盤１﹒６３億；銀娛淨沽盤１﹒５１億。
　
＊騰訊遭官媒批評仍升１％，北水結束多日沽盤淨流入逾１億＊

　　周三（３０日）內地網媒均推送一則官媒《新華網》批評騰訊網遊傷害青少年身心的評論文
章，令人聯想起騰訊去年７月因「王者榮耀」被批導致股價大跌的風波。惟騰訊周四未受消息影
響，全日更升１﹒１％，收報３９９﹒２元，北水結束連日沽售騰訊的局面，周四淨流入
１﹒３９億，但本周仍合計錄得淨沽盤１６﹒８億。神華（０１０８８）北水淨流入１億。
　　另外，澳博獲高盛升目標價，急升８﹒４８％，報１１﹒２６元，北水流入１﹒６１億。
（ｅｎ）

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