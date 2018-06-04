《牛熊志選－陳其志》４００元關有承接，留意騰訊牛６４２２１

《牛熊志選》恆指過去一周先跌後回穩，尚未走出區間上落市悶局，波幅範圍在３００００

點至３１０００點之間，策略上仍以候低吸納為主。恆指牛熊證資金流，截至上周四的過去５個

交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒１４億港元資金淨流入部署，熊證則錄得約５６２０萬港元資

金淨流出，反映市場逢低博反彈意願較濃。街貨分布方面，截至上周四（３１日），牛證街貨主

要分布在收回價２９５００點至２９９５８點之間，累計相當約３３２８張期指合約。恆指熊證

街貨則主要分布於收回價３０６００點至３１１００點之間，累計相當約２６４１張期指合約，

尤其貼價熊證獲進取資金追捧。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅持平於１５﹒７％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

１７﹒９％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升０﹒３個波

幅點至１４﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌２個波幅點至１９﹒６％；騰訊

（００７００）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至２３﹒２％；中移動（００９４１）的引伸波

幅上升０﹒７個波幅點至１６﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至

１８﹒５％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至１９﹒６％；建行

（００９３９）的引伸波幅下跌１﹒９個波幅點至１９％；工行（０１３９８）的引伸波幅下跌

１個波幅點至１９﹒５％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至２９﹒３％

；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至２９﹒４％；Ａ中（０２８２３）的

引伸波幅持平於１８﹒８％。

個股方面，上周焦點仍然集中於騰訊，相關認購證和牛證分別錄得約４８８０萬元及

２１６０萬元資金淨流入，相反，認沽證及熊證分別錄得約５７０萬元及７８０萬元資金淨流出

套現，現時市場上交投較活躍的騰訊認購證行使價約４１０至４６０元之間的中期價外條款，實

際槓桿約８倍至１４倍；牛證方面，市場資金主要留意收回距離約３％至５％附近騰訊牛證，實

際槓桿約１６倍至２０倍。技術上，騰訊股價近日沿５０天線回落，短線料於４００元關口附近

反覆築底，或有機會展開技術反彈。如看好騰訊，可留意牛證６４２２１，收回價３８８﹒２元

，今年８月尾到期，槓桿約１９倍，也可留意認購證１２７９３，行使價４１５﹒２元，今年９

月尾到期，實際槓桿約８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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