《運籌帷幄－梁業豪》認識認股權證

《運籌帷幄》大家平日在傳媒財經節目中常常聽到「窩輪」這個名詞，卻未必清楚其來源。

其實，「窩輪」乃認股權證（Ｗａｒｒａｎｔｓ）的英文發音。在香港交易所掛牌買賣的認股權

證主要分為股本認股權證和衍生認股權證。股本認股權證附有可以約定的價格，認購由發行人或

其任何附屬公司所發行的股本證券的權利。在香港交易所上市的股本認股權證一般為美式，即持

有人可於到期前任何時間行使其權利。至於歐式認股權證的持有人，卻只可於結算日行使其權利

。股本認股權證的年期多為一年至五年，認股權證發行人有責任在收到行使金額後，交出相關證

券。

衍生認股權證由相關上市公司以外的第三者發行，可兌換現金或證券，亦可以是認購權證或

認沽權證。發行衍生認股權證者不一定以股本證券作為備兌資產，其它資產，如貨幣與期貨皆可

。首批衍生認股權證於１９８９年在香港交易所上市後，此類認股權證甚受投資者歡迎，因與股

本證券相比，可提供較大的獲利空間。然而，大家不要忘記，高回報的背後必然是高風險，認股

權證買賣並不適合所有投資者。分析認股權證的方法與分析股本證券有很大的分別，需用上一些

特別的技術分析指標。認購權證的相關股票的價格上升，並不代表其本身的價格亦會同步上揚。

出現這個看似不合理的現象的主因，為認股權證時間值的持續損耗。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

