《一周攻略－周進略》港股續見徘徊震盪，選股看重賺錢經驗

《一周攻略》一如過去兩個月，本欄一直指出，港股大型上落市未完結，依然是徘徊震盪的

格局，只是波幅收窄了，成交縮減了，投資者尤其是短線客的興趣降低了，以致市場深度亦變差

了。



＊外圍多事，無所適從＊



是的，這一切的變化，不是單一原因造成的。有部分固然是外圍市場，尤其新聞所見，消息

面的持續變化，一時有貿易戰危機，一時又有開會，說開不開，說不開又開，說見不見，說不見

又見，反反覆覆，令人無所適從，再加上在實體經濟復甦的時代，央行並不再單向的量寬，反而

是逐漸撤退，令投資者關注每次央行大員的說法，以致美聯儲的議息會議紀錄，又或當期的經濟

數據，無一不影響情況。

至於本身的因素，既有過去幾年，特別是去年，經歷股市大漲之後，例牌要有的獲利回吐壓

力，甚至是一時三刻炒作過甚，估值偏高的某些板塊，潛在沽壓可能影響大盤走勢。另一邊廂，

投資者從中長期部署，看好備受關注的指數，把Ａ股納入，這樣的憧憬，也有影響。



＊投資者沒嚇倒沒興奮＊



然而，就在上述有內有外，不同程度的供求變化下，港股反而沒有一個明顯的趨勢出來，而

是不上不落的樣子，似乎在暗示，其實大家可能把新聞中的各種因素，放得太大了一點，而實情

是，投資者並沒有被嚇倒，也沒有特別興奮，只是平常心的，根據本身的預期，逐步調節。

可不是嗎？就以上文提及，外圍地緣政治局勢的變化，以至央行把貨幣政策由非常時期轉入

正常時期的做法，原則上可以有翻天覆地的影響，但如今看來沒有，究其因，只不過是時間可以

令一切都變得平滑順暢。



＊消息打進理性預期，變化影響快速消化＊



是的，就以地緣政治問題，不單是中東，也包括特朗普，甚至其他，一開始可能是難以想想

，但只要時日一長，大家習慣了作風，便可以形成經濟學上的理性預期，把相關的因素逐漸打進

去，計進去，資產價格的變化，在中長期而言，沒有太大影響，只是短期快速反映而已。

同樣地，Ａ股入摩也好，科網股估值調整也好，不是一時三刻，也不是只爭朝夕的，自然是

大家焦點之餘，也會在時間的消化下，變得相對輕微。

如此一來，真正重要的，便不是消息面，而是基本面，較為持久地影響資產價格，包括當中

現金流，以至把現金流折算回現值的利率，甚至長期的可預期回報率，以及投資者的平均風險承

受能力或取態，這些才是關鍵。



＊港股雖無大礙，卻又並不便宜＊



以此觀之，港股與全球市場一樣，其實並無大礙，但卻有不便宜的問題，令後來者卻步，先

行者亦有減持之意，如此一來，難免升勢受阻，至於過程中，同時間發生上述甚麼因素，看來是

這些因素的影響，其實只是錯覺，因為各種因素相對隨機而來，其效果自然如隨機震盪一樣，互

相抵消，結果只剩下結構性或趨勢性的因素，才可顯出來，而目前顯出來的看來沒有趨勢，正是

如此。

在沒有趨勢的大盤中，投資者寧選股而不測市，這樣是合理調節，避強而為，擇肥而噬。近

期港股市場中，比較領漲的股份板塊，包括教育或醫療，以至部分新股，有趣的是，共通點其實

只不過是上市以來，沒什麼人因其輸錢，僅此而已，而配合當前的炒作信念，投資者願意把夢想

做大一點，一直可以有能力而為之，皆因未輸過錢！短期而言，只有從這一點去選股，才可以避

開看似便宜，但無復當年勇的所謂股王，而專注發掘當前的強勢股。



＊金融股油股，中線可看好＊



至於無膽一闖的，倒也不緊，可以安排相當平穩的，例如受惠加息周期的金融股，以至大方

向油價止跌喘定，甚至轉勢回升的油股，都是中期可堪看好的目標。

至於大盤走勢，由１月高位３３４８４，２月低位２９１２９，兩點已經框死了短期的區間

，更不用提３月起，波幅收窄至今，單憑趨勢性的技術分析指標，勝算不彰矣，如此一來，最合

理的理性預期，如無意外，無新的供求因素明顯左右，則又是上落市，至於是否甚麼五窮六絕，

巧合之言，無足輕重也。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

