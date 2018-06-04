《套期保值》油價上周五（１日）下跌，紐約期油跌１﹒２３美元，收報６５﹒８１美元；
布蘭特期油跌７７美仙，收報７５﹒７９美元。美國上周公布就業數據優於預期，美元走強，商
品價格回落。
此外，美國原油產量創新高，加上鑽油井平台增加兩座至８６１座，重壓美國原油價格，布
蘭特油價和美國期油差價創三年以來最闊水平。料紐約期油下跌空間不大，可趁低吸納。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
04/06/2018 09:54
《套期保值－蕭猷華》趁低吸納紐約期油
《套期保值》油價上周五（１日）下跌，紐約期油跌１﹒２３美元，收報６５﹒８１美元；
布蘭特期油跌７７美仙，收報７５﹒７９美元。美國上周公布就業數據優於預期，美元走強，商
品價格回落。
此外，美國原油產量創新高，加上鑽油井平台增加兩座至８６１座，重壓美國原油價格，布
蘭特油價和美國期油差價創三年以來最闊水平。料紐約期油下跌空間不大，可趁低吸納。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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