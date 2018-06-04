《套期保值－蕭猷華》趁低吸納紐約期油

《套期保值》油價上周五（１日）下跌，紐約期油跌１﹒２３美元，收報６５﹒８１美元；

布蘭特期油跌７７美仙，收報７５﹒７９美元。美國上周公布就業數據優於預期，美元走強，商

品價格回落。

此外，美國原油產量創新高，加上鑽油井平台增加兩座至８６１座，重壓美國原油價格，布

蘭特油價和美國期油差價創三年以來最闊水平。料紐約期油下跌空間不大，可趁低吸納。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

