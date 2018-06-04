【禁制中興】傳美將解除中興禁令，惟罰款增至逾１３３億元

《經濟通通訊社４日專訊》外電引述消息指出，美國即將解除對中興通訊（００７６３）的

禁令，但中興要支付１７億美元（逾１３３﹒４億元）罰款，高於總統特朗普早前提到的１３億

美元（約１０２億元）；同時，中興亦需要承諾３０日內，改組管理層及董事會，以及接受美方

查核，確保美國的零部件只用於中興產品。（ｍｌ）

