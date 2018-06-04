《台股攻略－馮偉明》台股今日衝破１１０００關卡

《台股攻略》台股今日升１６０﹒４２點，收在１１１０９﹒５０點，成交值為新台幣

１５４２﹒９６億元。

受美股上漲刺激，台股今早突破１１０００整數關卡。蘋概股大立光、台積電及鴻海今日同

步點火，帶動台郡、嘉聯益、臻鼎－ＫＹ及光學股揚明光、新鉅科攜手攻高，本周召開股東會的

國巨大升８﹒９６％，一度重登新台幣千元大關，刺激中低價股光頡、智寶、凱美及鈞寶強攻漲

停板；在５Ｇ題材加持下，華星光、智易、星通、光環全面勁揚。傳產股方面，水泥雙雄台泥及

亞泥大陸業績亮眼，帶動股價同步飆升，推升類指強彈近４％。金融股方面，富邦金及國泰金聯

手走高，帶動類指站回各短均之上。

目前預期外資可能在５、６月結束超賣轉為超買，台股亦可望在第二季結束盤整。外資的資

金在第三季逐步回籠，加上除權息配發股息，可望成為支撐台股的動能，台股指數有望在第三季

再向上攻。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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