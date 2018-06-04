【企業盈警】金榜集團（００１７２）料全年度虧損大幅減少

《經濟通通訊社４日專訊》金榜集團（００１７２）發盈警，與２０１７年度相比，預計截

至２０１８年３月３１日止年度錄得的虧損將會大幅減少。

主要由於：集團分佔合營公司融眾集團的虧損，減少至約３００萬元，２０１７年度為１０

億元；於合營公司的權益減值減少約２﹒５億元；及給予客戶貸款的減值虧損增加約１﹒２６億

元。公司經考慮借款人永華國際及擔保人謝小青目前可取得的財務狀況資料，認為能收回授予其

之貸款項下之已 到期欠債機會很低，因此預期需確認減值虧損１﹒３６億元。

末期業績預期於６月下旬刊發。（ａｌ）

