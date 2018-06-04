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04/06/2018 09:00

【企業盈警】位元堂（０８９７）料年度虧損增，物業減值虧損所致

　　《經濟通通訊社４日專訊》位元堂（００８９７）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止
年度虧損按年增超過三成，主要由於公司２０１７年間錄物業減值虧損、廠房開支增加及聯營公
司攤薄效應影響所致。部分虧損則被股權及投資物業公平值變動所抵銷。
　　預計公司６月底前公布業績。（ｆｆ）

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