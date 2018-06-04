【企業盈警】位元堂（０８９７）料年度虧損增，物業減值虧損所致

《經濟通通訊社４日專訊》位元堂（００８９７）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止

年度虧損按年增超過三成，主要由於公司２０１７年間錄物業減值虧損、廠房開支增加及聯營公

司攤薄效應影響所致。部分虧損則被股權及投資物業公平值變動所抵銷。

預計公司６月底前公布業績。（ｆｆ）

