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即市新聞

04/06/2018 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》Ｒ類牛證的例子

　　《窩輪豪情》於本月２５日本欄Ｎ類牛證的例子中，若牛熊證於到期日前沒有被收回，於到
期時，正股價格報１３０﹒００元，牛證的結算價便為（正股於到期日的收市價－行使價）╱權
益比率＝（１３０﹒００元－９０﹒００元）╱（１００╱１）＝０﹒４０元。以交易單位
１００００份計算，１手牛證的價值為０﹒４０元ｘ１００００＝４０００元，１手牛證的利潤
為（０﹒４０元－０﹒２７２元）ｘ１００００＝１２８０元，回報率為１２８０元╱２７２０
元ｘ１００％＝４７﹒０５９％。
　　於含有剩餘價值的Ｒ類牛證的例子中，假設發行時，相關資產為股票Ｂ，正股價格報
１１０﹒００元，行使價為９０﹒００元，收回價為９５﹒００元，財務費用為９０﹒００元ｘ
８％＝７﹒２０元。牛證將於１２個月後到期，合約權益比率則為１００：１。發行時牛證的理
論值為（正股價格－行使價＋財務費用）╱合約權益比率＝（１１０﹒００元－９０﹒００元＋
７﹒２０元）╱（１００╱１）＝０﹒２７２元，以交易單位１００００份計算，１手Ｒ類牛證
的價值為０﹒２７２元ｘ１００００＝２７２０元。
　　若正股價格跌至９５﹒００元，觸及收回價，將發生強制收回事件。這個時候，牛證會立即
被收回，交易亦會立即終止。牛證的剩餘價值，即現金結餘款項為（正股結算價－行使價）╱權
益比率＝（９４﹒００元－９０﹒００元）╱（１００╱１）＝０﹒０４元。以交易單位
１００００份計算，１手牛證的價值為０﹒０４元ｘ１００００＝４００元，１手牛證的虧損為
（０﹒２７２元－０﹒０４元）ｘ１００００＝２３２０元，回報率為－２３２０元╱２７２０
元ｘ１００％＝－８５﹒２９４％。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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