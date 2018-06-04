《經濟通通訊社４日專訊》浩柏（０８４３１）宣布，預期集團截至２０１８年３月３１日
止年度與截至２０１７年３月３１日止年度相比，溢利淨額將大幅減少。有關減少主要歸因於澳
門的一個酒店項目於２０１７年６月，因其他承建商發生工業意外導致項目暫停，而於２０１７
年１１月方才恢復施工；整體毛利率下降及行政開支增加所致。
預期公司６月末前刊發業績。（ｆｆ）
04/06/2018 09:29
【企業盈警】浩柏（０８４３１）料年度溢利大減，受累毛利率下降
《經濟通通訊社４日專訊》浩柏（０８４３１）宣布，預期集團截至２０１８年３月３１日
止年度與截至２０１７年３月３１日止年度相比，溢利淨額將大幅減少。有關減少主要歸因於澳
門的一個酒店項目於２０１７年６月，因其他承建商發生工業意外導致項目暫停，而於２０１７
年１１月方才恢復施工；整體毛利率下降及行政開支增加所致。
預期公司６月末前刊發業績。（ｆｆ）
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