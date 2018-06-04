《談國論企－黎偉成》中國警告美方如無信所談作廢

《談國論企》中國副總理劉鶴於２０１８年６月３日與美國商務部長羅斯作第三輪貿易會談

後，強調如美國單方面對中國輸美鋼鐵等商品加徵關稅，此番談判所達成的結果，一切作廢，實

為世人激掌讚賞之語。此顯中國掌握到對特朗普言而無信劣策劣行應對之道。



＊特朗普視友如敵使盟友紛紛反擊乃環球新風險＊



特朗普不僅對中國在經貿、政治甚至軍事全面「圍堵」，更對歐盟、英國、日本和加拿大等

「盟友」毫不留情地在輸美鋼鐵、鋁等商品加徵關稅，使美國財長姆努欽於２０１８年６月１日

的七國集團Ｇ７財長會議上被孤立，而中國更應與美國商務部長於６月２至４日赴華所作的第三

輪貿易談判，剛柔並兼的依法據理力爭應有的權益，特別是要在達成協議之後得到準確的落實，

甚至緊密觀後效，因特朗普誠信確有很大問題。

更重要者，為中國今後更宜與其他現下或即將「受害」國家採取聯合反制行動，狠狠打擊特

朗普「單邊主義」和「個人霸道主義」劣想劣行，讓國際社會、經濟重新回到多邊、共存甚至共

享的良佳境界。我就特朗特之劣言、悲行多番力指其非，而此人之劣，不僅是妄自尊大、目空一

切地，更膽大包天，獨斷獨行、胡作非為地「自決其想」行事，破壞國際社會原有和應有的廣為

認同的正常、有效益的秩序，當然引起國際廣泛的反感甚至反擊，最新的劣質變化，重點有：

最大問題在於（甲）劣者特朗普政府，於５月３１日「單邊」地宣布對歐盟、加拿大、墨西哥輸

美的鋼鐵和鋁材，自６月１日起加徵關稅２５％至１０％，相關措施的「豁免期」只是三兩個月

，便告落實，實際完全沒有，故引發的惡性反應甚烈，而Ｇ７財政會議又正正於當日在加拿大舉

行的會議，與會的法國經濟和財政部長勒梅爾對姆努欽直指美方「對進口鋼鋁加稅在法律上無可

接受，政治亦缺乏公司，在經濟亦造成危害」，更揶揄「Ｇ７將很不幸地將會變成為Ｇ６＋１，

美國會在冒著經濟不穩定的風險下對抗所有人」。

於特朗普政府作出宣布的同時，美國「盟友」的即時反應是（Ｉ）加拿大總理特魯多迅表此

舉「完全不能接受」的同時，更強調此為「對加、美之間長期盟友關係的侮辱」，並計劃從７月

１日起對美國輸加的產品徵收關關，和會向世界貿易組織ＷＴＯ提出訴訟。和（ＩＩ）墨西哥更

馬上宣布計劃對美國輸該國的鋼材、豬腿、蘋果等加稅。

（ＩＩＩ）歐盟的反應亦相當強烈，並於６月１日向世界貿易組織ＷＴＯ對特朗普之美國政

府發起法律投訴，而法國總統馬克龍更很快地與特朗普通電話時警告此舉「不合法」和此為「經

濟民族主義」。

「視友為敵」，特朗普「楚歌四起」，自是必然而然之受也。

由是（乙）特朗普對華所施許許多多新的、全方位圍堵劣策，即使有了雙方正式文件，亦言

而無信。美國商務部長羅斯再訪中國，所要進行的中美第三輪貿易磋商，就完全不要寄以任何希

望，理由為特朗普隨時可以出爾反爾和朝令夕改地「推翻即時之我」，又怎會對「下官」之「草

草」一個商務部長和財政部長千辛萬苦地與中方達成的《聯合聲明》，放之於此「劣君」眼內嗎

？答案是當然不會！



＊貿戰擊打美經濟亦有望使特朗普難連任＊



此亦為我進言中國政府千萬、千萬不要以謙謙君子之風，應對特朗普「爛」到不可以再「爛

」的絕「爛人」劣策劣行，策略當然明之為談，實之要強硬地早作一套全面狠狠「反制」與「痛

擊」政策與措施，以應對特朗普之屢屢言而無信，否則便會吃虧在眼前；要到中美一旦達成的協

議獲得確確實實的「單向主義者」「無悔」地「確認」之後，更要付之於實際行動，和要達致雙

方認同的效應和目標，才算數無誠、無信特朗普之徒，妄自尊大、獨斷獨行，美國與世界皆有難

矣。此亦使我回想起外匯、黃金專家之亡友黃躍明，當年談及特朗普擬爭取成為美國共和黨之總

統候選人時，我之見為「要是特朗普成為共和黨的總統候選人，共和黨有病」，「倘若特朗普成

為美國總統，不僅美國有病，全世界都有病」，此語不幸而中﹗

建議中國可以考慮多個對特朗普劣行的政策與策略：（一）與羅斯進行的新一輪「磋商」，

要如特朗普屢次採取的「先發難」，即「開天殺價」，在「落地還錢」之時要手特朗普常想之所

得的利益會否較「自己」預期的還要多很多倍，乃絕對、絕對奸商和不要臉政客之劣行。

今後對特朗普應對的政策與策略，可以為（二）先考慮特朗普之先「小人」式的心態，深入

認清特朗普妄自尊大、獨斷獨行的悲劣性格，進行相應的政策性研究、評估，並部署、制定和採

取等同於特朗普「開天殺價」之「談判」策略，不要對特朗普之曠世悲劣人格有暇想，才可以以

硬對硬、以強對強的政策與策略爭取合法合理權益，重申更重要者為：中、美所談要確切得到完

全的落實，否則仍要待效以評。

但（丙）特朗普會聽國際社會的強烈而負面的反應嗎？肯定不會。中國可以考慮最終極的強

招，就是對特朗普在華作出的「專利註冊」，依「法」以種種不同和如「特朗普式」的不須「解

釋」的做法，取消之，痛擊無誠信劣品特朗普。

更是重要是把此人拉下台。特朗普向中國甚至其「盟友」之不義，中國及美國之「盟友」就

千萬不要嫌嫌避之，經貿戰是特朗普全面引發的，就讓此戰狠狠打擊美國經濟和政治，就是特朗

普無法連任和得下台的最佳、最佳對策也，因特朗普上台之稅改惠及美國多層面，故其劣行暫未

使之於美國引發太大負面反應，但美國經濟一旦受特朗普對外全方位貿戰之策最終得倒退，又作

別論。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

