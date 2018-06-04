《外匯達仁－盧楚仁》就業數據未能帶動美元造好的啟示

《外匯達仁》雖然上星期五（１日）美國就業數據像２月份全方位造好，但對美元只是帶來

短暫支撐，而美股方面亦沒有出現像２月份的暴跌；因金融市場已收到聯儲局的信息，是美國通

脹就算超越２％，也會有容忍度而不會額外再加息，再加上中期選舉在即，故在鮑威爾領導下的

聯儲局，很大機會在９月份的議息會議中維持利率不變，以穩定市場來協助特朗普的共和黨拉票

。



汲取了上星期五的經驗，故此美國未來的經濟數據就算造好，美匯指數可能同樣只是短暫上

升而已，之後又回復弱勢向下，故不要因數據好而對美元抱有太大期望。在我眼中，其實交易員

已開始偷步炒作及出脫美元的好倉，令美元偷步下跌。



另一邊廂，歐元的持續反彈亦是令美匯指數受壓的原因，而歐元反彈的原因，是意大利五星

運動黨及北方聯盟籌組聯合政府成功，避免了重新大選的不確定性，給了外匯交易員一個非常良

好的藉口，在１﹒１５００水平持續趁低吸納歐元。而且歐洲央行不斷有官員放風，在下星期四

（１４日）的歐洲央行會議時商討全面退市的策略。而我也認為下星期三（１３日）聯儲局議息

後宣布加息的話，在利好消息消化後，美元應會進一步回落。



在此推斷下，歐元兌美元最起碼在這一兩個星期可看高一線。但不過，最令我有所顧慮的，

就是五星運動黨在未來是否會舉行脫歐公投及會否向歐洲央行攤牌要求減債？因這些舉動足可以

令歐元暴跌；所以，一方面看好而買入歐元的同時，二方面必須要造好風險管理，因五星運動黨

和特朗普一樣經常反覆及變臉。



現階段歐元兌美元匯價在下方１﹒１５００有支持，上位則在１﹒１７５０有阻力，若成功

向上突破１﹒１７５０的話，短線來說，應該會邁向１﹒２０００水平。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

