《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》人民銀行副行長潘功勝與公安部舉行工作會
談。雙方就互聯網金融風險專項整治、打擊地下錢莊及非法外匯交易平台等有關情況及下一步工
作安排交換了意見。雙方將進一步加強協作配合，繼續深入推進相關工作，加強信息數據交換和
工作銜接，加大對相關領域重大違法犯罪活動的行政處罰和刑事打擊力度，開展廣泛宣傳教育，
構建監管長效機制，堅決整治金融亂象，維護良好金融秩序。
04/06/2018 15:58
【駐京專電】人行與公安部就互聯網金融風險專項等整治交換意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》人民銀行副行長潘功勝與公安部舉行工作會
談。雙方就互聯網金融風險專項整治、打擊地下錢莊及非法外匯交易平台等有關情況及下一步工
作安排交換了意見。雙方將進一步加強協作配合，繼續深入推進相關工作，加強信息數據交換和
工作銜接，加大對相關領域重大違法犯罪活動的行政處罰和刑事打擊力度，開展廣泛宣傳教育，
構建監管長效機制，堅決整治金融亂象，維護良好金融秩序。
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