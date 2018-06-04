《美元走勢－羅明立》美元短線繼續整固，歐元可炒區間波幅

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒７７ １０９﹒５５ １０９﹒６３

歐元╱美元 １﹒１６９７ １﹒１６６６ １﹒１６９０

英鎊╱美元 １﹒３３７７ １﹒３３５１ １﹒３３６７

美元╱瑞郎 ０﹒９８９４ ０﹒９８７２ ０﹒９８７６

美元╱港元 ７﹒８４６８ ７﹒８４３８ ７﹒８４６３



《美元走勢》美國５月份非農就業職位增加２２﹒３萬份，高於預期的１８﹒９萬份；同期

，失業率降至３﹒８％，低於預期的３﹒９％，亦創下２０００年４月以來的低位。另外，５月

平均時薪按月增加０﹒３％，高於分析師預期的０﹒２％，按年計增幅更達２﹒７％。美國亞特

蘭大聯儲局估計美國第二季ＧＤＰ可達４﹒８％增長，反映美國經濟增長動力強勁，不過投資者

亦憂慮美國與多國的貿易糾紛會影響全國經濟前景。短線美匯指數很大機會繼續整固，美國加息

步伐領先其他主要經濟體，預期息差因素，有利美元中線走勢，建議投資者可以趁低吸納。

西班牙執政人民黨捲入貪污醜聞，國會對首相提出不信任動議，結果將拉霍伊彈劾，並由社

會黨桑切斯成為新的首相，短暫政局動盪結束或可減少對歐元的衝擊。另外，英國與歐盟積極就

脫歐程式達成協議，倘若英國成功保留在歐盟的單一市場內，將對歐元區及英國經濟前景有利好

作用。歐元兌美元初步支持位於１﹒１６２０，初步阻力位於１﹒１７５０，短期仍然處於反彈

階段，可炒區間波幅。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒１０ １０８﹒５０ １１０﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７１０ １﹒１５５０ １﹒１７６５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

