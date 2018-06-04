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即市新聞

04/06/2018 16:22

《美元走勢－羅明立》美元短線繼續整固，歐元可炒區間波幅

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７７　　　１０９﹒５５　　　１０９﹒６３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６９７　　　１﹒１６６６　　　１﹒１６９０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３７７　　　１﹒３３５１　　　１﹒３３６７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９４　　　０﹒９８７２　　　０﹒９８７６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６８　　　７﹒８４３８　　　７﹒８４６３

　　《美元走勢》美國５月份非農就業職位增加２２﹒３萬份，高於預期的１８﹒９萬份；同期
，失業率降至３﹒８％，低於預期的３﹒９％，亦創下２０００年４月以來的低位。另外，５月
平均時薪按月增加０﹒３％，高於分析師預期的０﹒２％，按年計增幅更達２﹒７％。美國亞特
蘭大聯儲局估計美國第二季ＧＤＰ可達４﹒８％增長，反映美國經濟增長動力強勁，不過投資者
亦憂慮美國與多國的貿易糾紛會影響全國經濟前景。短線美匯指數很大機會繼續整固，美國加息
步伐領先其他主要經濟體，預期息差因素，有利美元中線走勢，建議投資者可以趁低吸納。
　　西班牙執政人民黨捲入貪污醜聞，國會對首相提出不信任動議，結果將拉霍伊彈劾，並由社
會黨桑切斯成為新的首相，短暫政局動盪結束或可減少對歐元的衝擊。另外，英國與歐盟積極就
脫歐程式達成協議，倘若英國成功保留在歐盟的單一市場內，將對歐元區及英國經濟前景有利好
作用。歐元兌美元初步支持位於１﹒１６２０，初步阻力位於１﹒１７５０，短期仍然處於反彈
階段，可炒區間波幅。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒１０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７１０　　　１﹒１５５０　　　１﹒１７６５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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