【貿易開戰】Ｇ７財長會，美國成眾矢之的

華府拒豁免歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁關稅，惹來盟友不滿，更令美國在七國集團（Ｇ７

）財長會議上成為眾矢之的，令會議猶如Ｇ６＋１。

為期３日的Ｇ７財長會議前天（２日）閉幕，東道主的加拿大財長莫諾（Ｂｉｌｌ

Ｍｏｒｎｅａｕ）發表概要指，希望美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）聆聽６國對

美方貿易行徑的「關注和失望」（Ｃｏｎｃｅｒｎ ａｎｄ

Ｄｉｓａｐｐｏｉｎｔｍｅｎｔ），並敦促美國財長姆欽（Ｓｔｅｖｅｎ Ｍｎｕｃｈｉｎ）在

本周五的Ｇ７首腦峰會前轉達予特朗普。

概要提到，國際社會現正面對重要的經濟和安全議題，需要Ｇ７團結。法國財長勒梅爾

（Ｂｒｕｎｏ Ｌｅ Ｍａｉｒｅ）直言，美國關稅措施不合理，形容Ｇ７已變成了Ｇ６＋１。

今次會議後，Ｇ７罕有地未發表聯合聲明，反映Ｇ６與美國在貿易議題上出現嚴重對立。

儘管不滿美國關稅，但擁有２８個成員國的歐盟要如何回應，將是另一難題，特別是德國和

法國意見分歧。

法國主張懲罰華府，把關稅措施視作違反國際貿易慣例，有意向世界貿易組織（ＷＴＯ）投

訴。德國則希望大事化小，避免歐美之間採取針鋒相對的關稅措施，危及該國汽車和其他工業向

美國的出口。《香港經濟日報》

