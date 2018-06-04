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即市新聞

04/06/2018 08:33

【貿易開戰】Ｇ７財長會，美國成眾矢之的

　　華府拒豁免歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁關稅，惹來盟友不滿，更令美國在七國集團（Ｇ７
）財長會議上成為眾矢之的，令會議猶如Ｇ６＋１。
　　為期３日的Ｇ７財長會議前天（２日）閉幕，東道主的加拿大財長莫諾（Ｂｉｌｌ　
Ｍｏｒｎｅａｕ）發表概要指，希望美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ　Ｔｒｕｍｐ）聆聽６國對
美方貿易行徑的「關注和失望」（Ｃｏｎｃｅｒｎ　ａｎｄ　
Ｄｉｓａｐｐｏｉｎｔｍｅｎｔ），並敦促美國財長姆欽（Ｓｔｅｖｅｎ　Ｍｎｕｃｈｉｎ）在
本周五的Ｇ７首腦峰會前轉達予特朗普。
　　概要提到，國際社會現正面對重要的經濟和安全議題，需要Ｇ７團結。法國財長勒梅爾
（Ｂｒｕｎｏ　Ｌｅ　Ｍａｉｒｅ）直言，美國關稅措施不合理，形容Ｇ７已變成了Ｇ６＋１。
　　今次會議後，Ｇ７罕有地未發表聯合聲明，反映Ｇ６與美國在貿易議題上出現嚴重對立。
　　儘管不滿美國關稅，但擁有２８個成員國的歐盟要如何回應，將是另一難題，特別是德國和
法國意見分歧。
　　法國主張懲罰華府，把關稅措施視作違反國際貿易慣例，有意向世界貿易組織（ＷＴＯ）投
訴。德國則希望大事化小，避免歐美之間採取針鋒相對的關稅措施，危及該國汽車和其他工業向
美國的出口。《香港經濟日報》

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