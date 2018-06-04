【本港樓市】５月住宅買賣合約總值按月跌１５﹒６％至５２２億元

《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處公布，５月份錄得住宅樓宇買賣合約５５２２份，較

４月份下跌１６﹒９％，與去年５月比較，亦下跌３﹒７％，涉及合約總值５２２億元，按月減

少１５﹒６％，按年亦跌２﹒６％。

５月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共７７８８份，按月下跌１０﹒９％，

按年則上升３﹒３％，涉及買賣合約總值６３５億元，按月下跌１８﹒４％，按年跌４﹒９％。

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