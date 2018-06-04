【港匯弱勢】美元指數午後失守９４關，港匯現報７﹒８４６８

《經濟通通訊社４日專訊》美匯指數午後失守９４關口，最低見９３﹒８６４，最新報

９３﹒８９８，而港匯則報７﹒８４６８。

美國上周五（１日）公布就業報告較預期佳，顯示美國經濟進一步向好，但因巿場預計歐盟

、加拿大和墨西哥將對美國總統特朗普宣布的鋼鋁進口關稅進行報復，令美元升勢受制，但匯商

認為，本月中美國聯邦儲備局議息會議幾乎可以肯定會加息，故美元後巿不宜看得太淡。

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