【夜期時段】即月期指最新報３０９３１點，升３２點，低水６７點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９０８點，升９點，低水８９點

，最新報３０９３１點，升３２點，低水６７點，合約成交３４２２張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１５７點，升５點，低水９２點，最新報

１２１８４點，升３２點，低水６６點，合約成交１７０２張。（ｊｎ）

