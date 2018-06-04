《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９０８點，升９點，低水８９點
，最新報３０９３１點，升３２點，低水６７點，合約成交３４２２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１５７點，升５點，低水９２點，最新報
１２１８４點，升３２點，低水６６點，合約成交１７０２張。（ｊｎ）
04/06/2018 18:23
【夜期時段】即月期指最新報３０９３１點，升３２點，低水６７點
《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９０８點，升９點，低水８９點
，最新報３０９３１點，升３２點，低水６７點，合約成交３４２２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１５７點，升５點，低水９２點，最新報
１２１８４點，升３２點，低水６６點，合約成交１７０２張。（ｊｎ）
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