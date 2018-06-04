《經濟通通訊社４日專訊》據《經濟日報》報道，市場傳出小米將於本周四（７日）進行「
上市聆訊」，最快月底招股集資逾７０億美元（約５４６億港元），並預料７月上旬正式掛牌。
（ｊｎ）
04/06/2018 11:59
【新股上市】傳小米周四進行上市聆訊，最快７月上旬掛牌
《經濟通通訊社４日專訊》據《經濟日報》報道，市場傳出小米將於本周四（７日）進行「
上市聆訊」，最快月底招股集資逾７０億美元（約５４６億港元），並預料７月上旬正式掛牌。
（ｊｎ）
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