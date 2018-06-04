【本港樓市】新地何文田天鑄車位６００萬元成交，成本港最貴車位

《經濟通通訊社４日專訊》市場消息指出，新地（０００１６）何文田天鑄有車位以６００

萬元成交，為本港最貴車位。

消息指，原業主於去年７月以３４０萬元入市，早前叫價５５０萬元，但最終反價５０萬元

並以６００萬元成交，車位不足一年升值逾７６％。此成交價打破２０１７年西營盤維港峰１樓

一個雙號車位，以５１８萬元易手的紀錄。（ｋｙ）

