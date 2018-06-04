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即市新聞

04/06/2018 16:06

《真知灼見－溫灼培》歐元宜高沽不宜低吸

　　《真知灼見》目下政治、貿易、息差等因素均不利歐元。意大利雖可避免重新大選，但在五
星運動黨與北方聯盟組成的民粹主義政府上台後，料意大利在很多政策上會對由德法兩國主導的
歐盟帶來衝擊。雖然意大利新政府表明不「脫歐」，（事實上面對債務與ＧＤＰ比例高達
１３２％，意大利也沒能力「脫歐」）但已要求歐盟批准他們增加政府開支。此舉或會拖慢歐央
行日後收緊貨幣政策步伐。這可視為不利歐元因素。
　
＊歐元下跌目標１﹒１５美元＊
　
　　另邊廂，特朗普政府已正式向歐盟鋼鋁入口徵重關稅。而歐盟則警告會於未來數天內對美國
進口歐洲貨物提出報復清單。相信由Ｈａｒｌｅｙ－Ｄａｖｉｄｓｏｎ電單車到牛仔褲均屬報復
對象。假如歐盟不就範盡早與美國達成新貿易條款，不排除特朗普下一輪推出的將是對入口汽車
徵關稅。擁龐大貿易盈餘是過去一直支撐歐元匯價的其中主因，若因貿易紛爭導致歐元區貿易盈
餘降，歐元又將失去另一重要支持。還有，下周三（１３日），聯儲局將很大機會加息。隨美息
一步步與歐息拉遠，而歐洲在加息預期上又遙遙無期，投資者或將離棄歐元。建議歐元宜高沽不
宜低吸。倘靠近１﹒１９美元，建議不失為一個合理拋售歐元水平，初步目標１﹒１５美元。龐
大阻力料於１﹒２０美元。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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