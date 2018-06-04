《真知灼見－溫灼培》歐元宜高沽不宜低吸

《真知灼見》目下政治、貿易、息差等因素均不利歐元。意大利雖可避免重新大選，但在五

星運動黨與北方聯盟組成的民粹主義政府上台後，料意大利在很多政策上會對由德法兩國主導的

歐盟帶來衝擊。雖然意大利新政府表明不「脫歐」，（事實上面對債務與ＧＤＰ比例高達

１３２％，意大利也沒能力「脫歐」）但已要求歐盟批准他們增加政府開支。此舉或會拖慢歐央

行日後收緊貨幣政策步伐。這可視為不利歐元因素。



＊歐元下跌目標１﹒１５美元＊



另邊廂，特朗普政府已正式向歐盟鋼鋁入口徵重關稅。而歐盟則警告會於未來數天內對美國

進口歐洲貨物提出報復清單。相信由Ｈａｒｌｅｙ－Ｄａｖｉｄｓｏｎ電單車到牛仔褲均屬報復

對象。假如歐盟不就範盡早與美國達成新貿易條款，不排除特朗普下一輪推出的將是對入口汽車

徵關稅。擁龐大貿易盈餘是過去一直支撐歐元匯價的其中主因，若因貿易紛爭導致歐元區貿易盈

餘降，歐元又將失去另一重要支持。還有，下周三（１３日），聯儲局將很大機會加息。隨美息

一步步與歐息拉遠，而歐洲在加息預期上又遙遙無期，投資者或將離棄歐元。建議歐元宜高沽不

宜低吸。倘靠近１﹒１９美元，建議不失為一個合理拋售歐元水平，初步目標１﹒１５美元。龐

大阻力料於１﹒２０美元。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

